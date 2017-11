Männer die viel Gemüse essen, riechen attraktiver

In Zusammenarbeit mit:

Wissenschaftler und Evolutionsforscher haben schon länger nachgewiesen, dass der Spruch «jemanden nicht riechen können» keine leere Floskel ist, sondern der Realität entspricht. Der individuelle Körpergeruch eines Menschen beeinflusst die chemische Reaktion im Körper und ist ausschlaggebend für den Entscheid, ob wir jemanden attraktiv finden. Dieser Mechanismus läuft ganz unbewusst ab und ist mit evolutionären Instinkten zu erklären. Das Gefühl der «perfekten Chemie» ist ein wesentlicher Hinweis darauf, dass die biologische Kompatibilität zwischen zwei Menschen gut ist.

In Baumwollshirt trainieren

Nun hat eine seriöse Studie an einer australischen Universität bewiesen, dass sich der Körpergeruch mit der Zufuhr von bestimmten Lebensmitteln positiv beeinflussen lässt. Bei den Untersuchungen wurden Männer einem Hauttest unterzogen, der aufzeigte, ob sie regelmässig rote, gelbe oder orangefarbene Lebensmittel zu sich nahmen. Anschliessend mussten sie in einem sauberen, unbehandelten Baumwollshirt trainieren, um in der Folge von den Frauen nach ihrem Körpergeruch bewertet zu werden.

Das Testergebnis

Das erstaunliche Ergebnis: Männer, die sich hauptsächlich von Gemüse und Früchten ernährten, wurden von den Frauen unisono als anziehender und attraktiver eingestuft, als die Probanden, die sich hauptsächlich mit Kohlenhydraten wie Brot und Nudeln ernährt hatten. Die Studie ergab weiter, dass Männer, die Fleisch, Eier oder Tofu zu sich genommen hatten, von den Frauen ebenfalls als attraktiver bezeichnet wurden, als die Kohlenhydrat-Liebhaber. Im Sprichwort «Liebe geht durch den Magen» scheint also noch mehr Wahrheit zu stecken, als bislang angenommen. Und man(n) weiss jetzt, dass es sich nicht nur aus gesundheitlichen Gründen lohnt, auf eine Ernährung mit viel Obst, Gemüse und gesunde Fette zu setzen.

