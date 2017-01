Männer-Fest beim OpenAir St.Gallen

Ein beliebtes Sujet bei den Fotografen: Frauen sitzen auf den Schultern im Publikum. Auf der Bühne sucht man die Frauen vergebens. © Simone Joyner/Getty Images

Auf den Bühnen der Festivals sieht es aus wie in den meisten Chefetagen: Frauen sind klar in der Unterzahl, wie sich am Beispiel des OpenAir St.Gallen schön zeigt.