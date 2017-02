Drei junge Männer mit einer Softair-Pistole lösten am Freitag einen Polizeieinsatz in der Lausanner Innenstadt aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Drei Männer mit einer Softair-Pistole haben am Freitag einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Lausanne ausgelöst. Sie wollten am Nachmittag ein Musikvideo drehen und die Softair-Pistole als Requisite nutzen.