Männliche Männer machen Frauen blau

Wenn eine Frau beim ersten Date sofort an die Bar rennt, um ein Glas Wein oder einen Cocktail zu bestellen, hast du wahrscheinlich das richtige Parfüm aufgetragen. Das zumindest behauptet eine Studie aus den USA.

Männliche Hormone sind schuld

Die Autoren testeten 103 Frauen. Der einen Gruppe hielten sie ein Männer-Parfüm unter die Nase, welches so genannte Andrestostenone (ein Teilchen des Sexualhormons Testosteron) enthielt, für die andere Gruppe gab’s lediglich Wasser. Dann prüfte die Studie die Lust auf Alkohol. Das Ergebnis: Die Gruppe, die das Parfüm roch, trank einen Zehntel mehr Bier als die Wasser-Gruppe. Dies führte die Wissenschaftler zur Erkenntnis, dass Frauen mehr trinken, wenn sie ein männliches Parfüm riechen.

Duft führt zu Betrinken führt zu Sex

Die Forscher haben aus diesem Unterschied geschlossen, dass natürliche männliche Gerüche Frauen dazu verleiten, mit ihnen ins Bett zu gehen. Der Mensch verknüpft in seinem Gehirn das Trinken von Alkohol automatisch mit Sex. Dies geschieht aufgrund kulturell ausgeprägter Muster. Männergeruch führt zu Alkoholkonsum führt zu Sex. Logisch, oder?

Läuft auch in die andere Richtung

Das Ganze funktioniert übrigens auch umgekehrt. In einer vorangehenden Studie haben dieselben Forscher herausgefunden, dass Männer mehr trinken, wenn ihr weibliches Gegenüber fruchtbar ist, also wenn es sich in einer bestimmten Zyklusphase befindet. Die Hormone der Männer sagen ihnen dann, dass das die Gelegenheit ist, die Frau zu schwängern.

Wer sich also beim Date restlos betrinkt, kann seinen Kater am nächsten Tag auf die Hormone schieben. Vor allem dann, wenn man nicht im eigenen Bett aufwacht…

(enf)