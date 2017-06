Märtyrer-Erzbischof Matulionis in Litauen seliggesprochen

Zeremonie in Vilnius mit Kurienkardinal Angelo Amato (M) zur Seligsprechung von Teofilius Matulionis, von dem ein Bild enthüllt wurde © KEYSTONE/EPA ELTA/GEDIMINAS SAVICKIS

In Litauen ist am Sonntag der frühere Erzbischof und Sowjetkritiker Teofilius Matulionis (1873-1962) seliggesprochen worden. Zehntausende Menschen wohnten Medienberichten zufolge der Zeremonie in der Hauptstadt Vilnius bei.