März: Kein Klanghaus und Proteste in Romanshorn

Im März tat sich vor allem politisch Einiges in der Ostschweiz. Auch ein Päckli-Dieb und ein verantwortungsloser Chef wurden aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen.

Das Millionenprojekt Klanghaus Toggenburg bekommt einen Dämpfer

Es wäre ein Riesenprojekt gewesen, ein Aushängeschild für das gesamte Toggenburg. Doch der Kantonsrat entschied sich am 1. März dafür, das Klanghaus nicht zu realisieren. Nur wenige Stimmen haben für ein Ja gefehlt. Die Abstimmungen zuvor wurden meist mit einer klaren Mehrheit befürwortet, das Nein überraschte damit umso mehr. Allerdings sind nun über 10’000 Unterschriften zusammengekommen, durch die allenfalls doch noch über das Klanghaus abgestimmt werden könnte.

Esther Friedli kandidiert für die Kantonsregierung

Am Vorabend ihrer Kandidatur trat die ehemalige CVP-lerin Esther Friedli, die Freundin von SVP-Frontmann Toni Brunner, in die SVP ein. Dann gibt sie ihre Kandidatur bekannt – völlig überraschend. Sie soll sich den Sitz in der Regierung für die SVP krallen. Das hat den St.Gallerinnen und St.Gallern offenbar sauer aufgestossen – sie wählten einen Monat später den FDP-Mann Marc Mächler.

Unia protestiert gegen Romanshorner Coop-Tankstelle

Wegen untragbaren Arbeitsbedingungen protestiert die Gewerkschaft Unia im März gegen die Geschäftsführung einer Coop-Tankstelle in Romanshorn. Die Mitarbeiter seien schikaniert, geschlagen und herumgeschubst worden. «Das war ein psychischer Terror», sagt ein Mitarbeiter. Coop kündigt daraufhin der Geschäftsleitung.

Kleiderdieb stiehlt Sachen aus Zalando-Päckli

Ein 52-jähriger Deutscher sammelte Kleidung aus über tausend Paketen, die er als Kurier vertrug. Die Kantonspolizei St.Gallen findet den Keller voller Kleidung und nimmt den Mann fest.

Ein Frauenfelder Kamel sucht einen Namen

Im Plättli-Zoo in Frauenfeld wird ein Kamel geboren. Anfangs steht es noch wacklig auf den Beinen, bald schon springt es aber fröhlich durch die Gegend. Nur einen Monat später kommt auch im Walter Zoo ein junges Kamel zur Welt. FM1Today tauft es nach einem Voting auf den Namen Vitali.