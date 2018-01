Magier Farid verzaubert Helene Fischer

Helene Fischer und Magier Farid Helene Fischer und der Magier Farid – Gute Unterhaltung #helenefischer #farid #magier #magic Posted by Helene – die Feder mit Farbenspiel on Samstag, 13. Januar 2018

Seit dem 8. Januar verzaubert der Illusionist Farid in der eigenproduzierten Magie-Show auf Sky 1 nicht nur grosse Stars aus der Musik-, Entertainment- und Sportwelt, sondern auch ganz normale Leute.

In der ersten Episode vom 8. Januar traf Farid niemand Geringeres als Schlagersängerin Helene Fischer kurz vor einer Liveshow in ihrer Garderobe. Dort verblüfft er sie zuerst mit einem modernen Kartentrick inklusive sexy Twist. Anschliessend macht er sie restlos sprachlos und verblüfft die Schlager-Queen mit einer eigens für sie kreierten Illusion rund um ihr aktuelles CD-Cover. «Dieser Trick ist so eine tolle Idee. Ich bin total fasziniert», so Helene Fischer im Anschluss über die Illusion.

In den nächsten Episoden mit dabei: Sängerin Yvonne Catterfeld, die Musiker Cro, Chima und Tim Bendzko sowie Ex-Nationalspieler Kevin Kurányi und der ehemalige Box-Weltmeister Arthur Abraham. Die insgesamt acht Folgen plus einer „Best-of“-Folge von „Farid – Magic Unplugged“ sind ab 8. Januar immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.

(Sky Deutschland)