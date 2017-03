Malaysia führt für Nordkoreaner Visumpflicht wieder ein

Der stellvertretende Ministerpräsident Zahid Hamidi begründete den Schritt am Donnerstag mit Sorgen um die Sicherheit. Bislang konnten Nordkoreaner für einen Aufenthalt von 30 Tagen ohne Visa in das südostasiatische Land kommen.

Wegen des Giftmords an Kim Jong Uns älterem Halbbruder Kim Jong Nam hatte Malaysia am Mittwoch Anklage gegen die beiden mutmasslichen Attentäterinnen erhoben. Den beiden Frauen – eine 25-Jährige aus Indonesien sowie eine 29-Jährige aus Vietnam – droht bei einer Verurteilung die Todesstrafe.

Ihnen wird zur Last gelegt, den 45-Jährigen am 13. Februar auf dem Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur vergiftet zu haben. Südkorea beschuldigt das Regime in Nordkorea, hinter dem Mord zu stecken. Einen verdächtigten Nordkoreaner will Malaysia derweil freilassen.

(SDA)