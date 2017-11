Manager verdienen 41 Prozent mehr

Laut der am Dienstag erschienenen Studie sind die Löhne von Managern in Schweizer Unternehmen im Durchschnitt um 41,2 Prozent angestiegen. Die Studie stammt vom Prüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC). Die 20 grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen wurden in der Studie untersucht.

Unterschiede zwischen Finanzbranche und dem Rest

Bemerkenswert sei, dass die Zunahme weniger auf die Finanzbranche als viel mehr auf die Industrieunternehmen zurückzuführen sei. Die CEOs von Banken und Versicherungen verdienen zwar immer noch am meisten, die Manager von Industrieunternehmen haben seit der Finanzkrise allerdings aufgeholt. Ausserhalb der Finanzbranche sind die Managerlöhne in SMI-Unternehmen um 50 Prozent gestiegen, während sie in Finanzunternehmen um 27 Prozent gefallen sind. Trotzdem sind die CEOs von Banken immer noch besser bezahlt.

Laut der Studie habe die Abzockerinitiative dazu geführt, dass die Finanzbranche weniger zu Extremlöhnen neigt. Die Transparenz der Löhne habe dies mit sich gebracht. Die Aktionäre und auch die Öffentlichkeit seien seit der Initiative auf die Löhne von Managern aufmerksam geworden.

Performance ist lohnentscheidend

Nach wie vor ist für Managerlöhne auch entscheidend, wie gut ein Unternehmen zu Jahresende abschneidet. Hat das Unternehmen gute Zahlen abgeliefert fällt die Vergütung eines Managers höher aus. Sind die Zahlen schlecht, muss ein CEO auf einen Teil seines Lohnes verzichten oder gar damit rechnen, dass er ersetzt wird. Hier kommen die oft kritisierten Boni-Systeme von Unternehmen zum Tragen.

