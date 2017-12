Manchester City gewinnt auch in Newcastle

Manchester Citys Verteidiger Kyle Walker feierte mit seinem Team den 18. Meisterschaftssieg in Folge © KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS

Manchester City baut seine Rekordserie auch beim Gastspiel in Newcastle aus und kommt zum 18. Sieg in Folge in der Premier League. Der Vorsprung in der Tabelle beträgt bereits 15 Punkte.