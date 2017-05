Manchester sucht diese Kinder

Nach der Explosion in Manchester geht die Polizei geht derzeit von einem Terroranschlag aus. Am Montagabend um ca. 22:30 sprengte sich nach neusten Erkenntnissen ein Selbstmordattentäter unmittelbar nach dem Ende eines Ariana-Grande-Konzerts in die Luft. Mindestens 22 Personen sind gestorben. Die neusten Entwicklungen gibt es im Liveticker. Verzweifelte Eltern und Angehörige sind nun auf der Suche nach Konzertbesuchern, die noch nichts von sich hören liessen.

Es gibt eine Auflistung mit wichtigen Telefonnummern von verschiedenen Hotels, in denen die Konzertbesucher abgestiegen sind.

Thinking of my friends at home in #Manchester this morning. My thoughts are with you #manchesterarena pic.twitter.com/0fwTadJrtQ — Andy Preston (@AndyPreston) May 23, 2017

«Mehr Liebe, weniger Hass. Helft uns», heisst es in diesem Tweet.

Diese beiden Jugendlichen werden offenbar noch immer vermisst.

#Manchester#ariana nobody has heard from these two and they were at the event ! Adam and Olivia !!! PLEASE RT pic.twitter.com/edkUdiP0NX — mil (@milupton) May 23, 2017

Diese Frau sucht verzweifelt nach ihrer Schwester.

Auch dieses Mädchen wurde offenbar noch nicht gefunden.

In all dem Elend und der Angst gibt es doch noch einige Lichtblicke. Dieser Taxifahrer bietet Gratisfahrten an.

The acts of humanity. Taxi drivers taking the injured to hospital & visitors to safety in the city after terrorist attack #ManchesterArenapic.twitter.com/5M5IMqILuB — Elaine Willcox (@ElaineWITV) May 23, 2017

(saz)