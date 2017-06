Manchester United lässt Ibrahimovic ziehen

Zlatan Ibrahimovic verlässt Manchester United nach einem Jahr wieder © KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Die Wege von Zlatan Ibrahimovic und Manchester United trennen sich nach einer Saison bereits wieder. Der Europa-League-Sieger offizialisierte am Freitag den Abschied des 35-jährigen Stürmerstars, über den in englischen Medien in den letzten Tagen bereits spekuliert worden war.