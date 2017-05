Manchester United wertvollster Klub Europas

Die Spieler von Manchester United mit der Trophäe der Europa League © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Europa-League-Gewinner Manchester United ist der wertvollste Verein in Europa.Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in ihrer aktuellen Studie «Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2017».