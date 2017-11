Mann aus Eritrea in Bar in Luzern erstochen

Polizeieinsatz an der Baselstrasse in Luzern: Eritreer in Bar erstochen. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Bei einem Streit zwischen zwei Gästen in einer Bar in Luzern ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann erstochen worden. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und verstarb noch am Tatort. Der Täter ist flüchtig.