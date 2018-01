Mann durch Knallkörper im Gesicht schwer verletzt

Ein Mann ist durch einen explodierenden Knallkörper im Wallis schwer verletzt worden. Er musste per Helikopter ins Lausanner Universitätsspital transportiert werden. © KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN

Ein 37-jähriger Mann ist am Neujahrstag durch einen explodierenden Knallkörper in einem Partyzelt in Termen/Rosswald VS schwer verletzt worden. Er musste ins Universitätsspital nach Lausanne geflogen werden.