Mäder: Mann ersticht Ehefrau mit Messer

In Mäder in Voralberg hat ein Mann seine Ehefrau mit einem Küchenmesser erstochen. © (Symbolbild/APA)

Zu einem tödlichen Beziehungsstreit ist es in der Nacht auf Samstag in Mäder in Vorarlberg gekommen. Wie die Landespolizei mitteilte, stach ein 46-Jähriger mit einem Küchenmesser mehrmals auf seine im Bett liegende Ehefrau ein. Für die 40-Jährige kam jede Hilfe zu spät.