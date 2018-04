Mann ersticht Ex-Frau und Tochter in Hamburg

Der Bereich am Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt. Ein Helikopter landete. © Keystone/AP dpa/ECKART GIENKE

In einem belebten U- und S-Bahnhof in der Hamburger Innenstadt hat ein Mann am Donnerstag seine Ex-Frau und die gemeinsame einjährige Tochter erstochen. Der 33-jährige Täter aus dem Niger wurde festgenommen.