Über zehn Jahre Freiheitsstrafe für Brasilianerin

Mit einem fast dreissig Zentimeter langen Küchenmesser stach die Frau mindestens 23 Mal zu. (Themenbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Eine junge Brasilianerin, welche 2015 im Streit einen Spanier erstach, ist am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Ein Gericht in Burgdorf BE sprach sie der vorsätzlichen Tötung schuldig.