Mann in Badi verstorben

Ein Mann verstarb in der Letzi-Badi in Zürich. © Badi-info.ch

Tragischer Vorfall in einer Zürcher Badi: Am Samstag lag ein älterer Mann in einer Badeanstalt im Kreis 9 in der Zürcher Innenstadt regungslos auf dem Beckengrund im Wasser. Er ist trotz sofortiger Reanimation verstorben. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache sind im Gange.