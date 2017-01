Fingerlinge, wie sie 2010 in der Nähe von Schaffhausen sichergestellt wurden. (Symbolbild) © KEYSTONE/SCHAFFHAUSER POLIZEI

In der Nähe von Biel haben Grenzwächter am vergangenen Samstag einen Mann angehalten, der insgesamt 70 Fingerlinge mit Kokain in sich trug. Das entspricht einer Menge von rund 700 Gramm.