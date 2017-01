Mann nickt ein und prallt in Leitplanke

Der 74-Jährige fuhr auf der Normalspur von Sargans in Richtung Flums. Während der Fahrt dürfte der Mann eingeschlafen sein, worauf er mit seinem Auto kontinuierlich nach links über den Überholstreifen geriet und dort mit der Mittelleitplanke kollidierte. Vermutlich durch den Aufprall geweckt, versuchte der 74-Jährige sein Auto unter Kontrolle zu bringen, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Das Fahrzeug prallte jedoch erneut gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich anschliessend.

Auf der rechten Seite liegend rutschte das Auto einige Meter in Fahrtrichtung, bis es Höhe Ausfahrt Flums auf dem Überholstreifen zum Stillstand kam. Der Mann blieb beim Unfall unverletzt. Am Auto hingegen entstand Totalschaden in der Höhe von rund 100‘000 Franken. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar, was einen Rückstau verursachte.