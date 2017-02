Mann sticht anderen Mann nieder

Am 24. Januar kam es zwischen einem 33-jährigen und einem 23-jährigen Mann vor einem Wettlokal in Feldkirch zu einem Streit. Als dieser Streit erkalierte, zückte der ältere der beiden Männer ein Messer und stach es dem 23-Jährigen in den Oberbauch. Dabei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt.

Der Beschuldigte 33-jährige wurde am 25. Januar in seiner Wohnung in Feldkirch festgenommen. Dabei standen das LKA Vorarlberg und der EKO Cobra im Einsatz. Der 33-Jährige ist geständig, der Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Tatwaffe wurde noch nicht sichergestellt.

(red)