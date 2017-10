Während einer Schlägerei vor einem Lokal in Lugano hat ein Mann in der Nacht auf Samstag mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. © Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Während einer Schlägerei vor einem Lokal in Lugano hat ein Mann in der Nacht auf Samstag mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Danach flüchtete er unerkannt. An dem Streit war ein Dutzend Männer beteiligt, sieben wurden verletzt.