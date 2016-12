Mann stirbt bei Brand in Sauna von Fitnessstudio in Deutschland

Feuerwehrleute im Einsatz in Albstadt zu Baden-Württemberg: In einem Fitnessstudio ist dort ein Brand in der Sauna ausgebrochen. © KEYSTONE/APA/MAURER

Bei einem Brand in der Sauna eines Fitnessstudios in Baden-Württemberg ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden verletzt, sie mussten in ein Spital gebracht werden, wie das Polizeipräsidium mitteilte.