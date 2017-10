Tatverdächtiger nach Messerattacken in München festgenommen

Nach einer Messerattacke in München sucht die Polizei nach dem Täter. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/SEBASTIAN WIDMANN

Nach den Messerattacken in München ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Mann soll am Morgen an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt sechs Menschen mit Messern angegriffen haben, vier wurden verletzt.Der Mann sei um 11.