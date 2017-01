Mondaufgang über der Papstbasilika Santa Maria Maggiore, wo sich der Angriff ereignet hat (Archiv) © KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

Ein Mann hat in der Papstbasilika Santa Maria Maggiore in Rom einen Priester und einen Sakristan attackiert und verletzt, einen davon schwer. Er habe die zwei am Samstag mit einem zerbrochenen Glas angegriffen.