Mann von betrunkenem Täter niedergestochen

Offenbar ist der mutmassliche Täter am Freitagabend mit drei weiteren Personen auf einer privaten Geburtstagsfeier erschienen, zu der er nicht eingeladen war. Gegen 21.30 Uhr entwickelte sich und eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten.

Im Verlaufe dieses Streits versetzte der 21-Jährige seinem Opfer offenbar mehrere Messerstiche in den Rücken. Das 25-jährige Opfer wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst notoperiert werden.

Der Tatverdächtige konnte, ohne Widerstand zu leisten, festgenommen werden. Am Sonntag erliess das zuständige Gericht einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Er wurde noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

(red)