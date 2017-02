Mann wird zwischen zwei Autos eingeklemmt

Der 33-jährige Lenker wollte das Auto nur aus einer Garage hinausfahren, als es zu rutschen begann. © Kapo SG

Ein 33-jähriger Mann führte am Sonntagabend Reparaturen an einem Auto durch. Als er dieses aus seiner Werkstatt in Ennetbühl fahren wollte, geriet es durch die rutschige Fahrbahn ausser Kontrolle. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.