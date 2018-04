Ein Manuskript von Bruce Springsteen kommt unter den Hammer. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/GREG ALLEN

Ein handgeschriebenes Manuskript von Bruce Springsteens Erfolgssong «Born to Run» aus dem Jahr 1975 wird im Juni in New York versteigert. Der Entwurf auf liniertem Papier könne bei der Online-Auktion bis zu 300’000 Dollar einbringen.