Ausgelassen, witzig und frech startet Mara Kayser in das Jahr 2018. Den bewährten musikalischen Weg geht sie konsequent weiter mit eigenen Texten. Wie so oft geht es bei ihren Themen um die Unwägbarkeit in der Begegnung zwischen Mann und Frau und trotz allem die Sehnsucht danach.

Zusammen mit Wolfgang Herrmann hat sie sich Ver­stärkung ins Team geholt. Jürgen Wendling, der seit Jahren für namhafte Künstler Musik komponiert, arrangiert und produziert, hat diesem Song den trei­benden Beat verpasst, so dass er sofort zum tanzen animiert und sich zum Ohrwurm entwickelt.