Marathon, Motoren und Musik

Für die Sportlichen winkt am Donnerstag der Auffahrtslauf quer durch die Stadt St. Gallen. Die Startplätze für den 10-Kilometer-Lauf sind restlos ausverkauft. Wer aber doch noch mitmachen will, kann sich für den Halbmarathon anmelden. Petrus ist sich seiner Laune zwar noch nicht ganz sicher, aber die Kinder und die 10-Kilometer-Läufer und -Walker müssen sich vermutlich auf Regen einstellen. Bessere Chancen für einen Lauf im Trockenen haben die Halbmarathon-Läufer. Gegen Abend soll das Wetter besser werden.

Für gutes internationales Essen muss man am Auffahrtswochenende nicht einmal verreisen. Am Foodfestival in der Churer Altstadt machen zahlreiche Foodtrucks vom Mittwoch bis Samstag Halt und verkaufen ihre Speisen aus aller Welt. Hungrigen bleibt also nur eines übrig: Ab nach Chur!

Wo Tuning-Fans und Auto-Begeisterte dieses Wochenende auffahren, ist klar: an Europas grösster Tuning-Messe in Friedrichshafen am Bodensee. Bei der Messe geht es aber nicht nur um Motoren, Blech und Reifen. Es steht auch die Wahl der Miss Tuning auf dem Programm.

Die Kandidatinnen für das Finale am Donnerstag stehen fest. Welche potenzielle Autokönigin gefällt dir am besten?

Wie wäre es mit einem Spaziergang durch die Baumkronen des Neckertals? Am Donnerstag um 12 Uhr öffnet der schweizweit erste Baumwipfelpfad. Aufgebaut wurde dieser in Stein in Mogelsberg. Weitere Infos zum Projekt gibt es hier.

Frühlings-Chilbi Rapperswil

Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und «Tütschibahn» im Frühling? Klar! Genau das gibt es an der Frühlings-Chilbi auf dem Para-Parkplatz in Rapperswil. Geöffnet ist die Chilbi am Auffahrtswochenende am Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Vom Donnerstag bis und mit Samstag findet eine weitere Auflage des Panzer- und Armeefahrzeugtreffens in Bürglen TG statt. Zu sehen gibt es da aussergewöhnliche und skurrile Militärfahrzeuge aus dem In- und Ausland. Am Freitag und Samstag bietet sich die Möglichkeit, selber in einem Panzer mitzufahren. Das Panzertreffen findet auf dem Areal des Kieswerks Strabag in Bürglen TG statt.

Clowns, Musiker, Künstler und Kreative – am Aufgetischt St.Gallen findet man am Freitag und Samstag an jeder Ecke der Altstadt Unterhaltung. Der Eintritt ist kostenlos, mit dem Kauf eines Festivalbändels für 10 Franken kann man jedoch die Künstler und Veranstalter unterstützen – ein Programmheft gibt es gratis dazu.

Etwas für die Ohren gibt es am Auffahrtswochenende im Toggenburg: Zum achten Mal findet in Alt St. Johann das Klangfestival Naturstimmen statt. Wer Lust hat, sich auf neue, «unerhörte» Harmonien und Rhythmen einzulassen, ist da richtig. Einheimisches trifft Fremdes, Vertrautes mischt mit Exotischem. Nebst diversen Konzerten bietet das Festival auch Workshops an, um gleich selbst Teil davon zu werden. Das Festival findet vom Mittwoch, 9. Mai, bis zum Montag, 21. Mai, statt.

Lust auf Tanzen, Mitsingen und Abgehen zu den bekanntesten Hits der 90er und 2000er? Die Bravo-Hits-Party in Buchs ist der richtige Anlass dafür! «Evil» Jared Hasselhoff der Bloodhound Gang wird die Hits der Vergangenheit auf die Ohren der Besucher schallen lassen. Die Party findet in der Tanzbar Krempel in Buchs SG statt. Tickets dazu gibt es hier.

Finale des Eurovision Song Contests in Portugal

Musik gibt es an der Auffahrt auch vom Sofa aus: Am Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contests statt. Zibbz, die für die Schweiz angetreten sind, haben es leider nicht bis ins Finale geschafft. Unteraltsam ist das ESC-Finale aber bestimmt.

Wenn das Wetter mitspielt, findet am Sonntag zum 44. Mal das Mammut-Flossrennen auf der Sitter und der Thur statt. 44 Flosse schwimmen auf der gut 12 Kilometer langen Strecken von Degenau bis nach Kradolf um die Wette. Die Flosse starten in drei unterschiedlichen Kategorien, unterteilt in Geschwindigkeit, Originalität und Plausch. Sollte das Wetter aber schlecht sein – Meteonews sagt Wind, Regen und Kälte voraus – wird das Rennen auf den 27. Mai verschoben. Du erfährst am Sonntag auf FM1Today, ob das Flossrennen stattfindet oder vertagt wird.

Ein Schlechtwetterprogramm steht ebenfalls bereit: Am Auffahrtssonntag laden die Museen im Thurgau zum Internationalen Museumstag 2018 ein. Dieses Jahr finden dieser unter dem Motto «Taggen, sharen, liken – das hypervernetzte Museum» statt. Das ganze Programm sowie weitere Informationen gibt es hier.

FCSG vs. FC Sion

Der FC St.Gallen beendet das Auffahrtswochenende mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Sion. Anpfiff im Stade Tourbillon ist am Sonntag um 16 Uhr.

