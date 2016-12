Marc Amacher: «Gottenfroh» nicht «The Voice» zu sein

Der Brienzer Blues-Musiker hat bei "The Voice of Germany" zwar nicht gewonnen, ist nun aber mit Michi und Smudo von den Fantastischen Vier befreundet. (Archivbild) © Keystone

Kurz vor dem Ziel ist der Brienzer Blueser Marc Amacher am Sonntagabend bei «The Voice of Germany» ausgeschieden. Von Enttäuschung keine Spur: «Im Gegenteil. Ich bin gottenfroh.» Der 32-Jährige gibt aber zu, die Zeit in der Castingshow sehr genossen zu haben.