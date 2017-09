Am Freitag vor dem Heimspiel gegen Davos wird seine Nummer 26 in der PostFinance-Arena unter das Stadiondach gehängt. Reichert, der vor 21 Jahren als 16-Jähriger beim SC Bern debütierte, bestritt 815 seiner 1022 Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse für den SCB, mit dem er viermal den Titel gewinnen konnte. In seiner langen Karriere (mit zwei Abstechern nach Kloten und Ambri) erzielte Reichert 334 Skorer-Punkte (165 Tore, 169 Assists).

(SDA)