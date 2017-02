Der 31-Jährige, der an den vergangenen Paralympics in Rio de Janeiro vier Medaillen gewonnen hat, ist in diesem Jahr auch als einziger Schweizer Sportler für die Laureus World Sports Awards nominiert, bei denen am 14. Februar in Monaco in sieben Kategorien die Weltsportler des Jahres ausgezeichnet werden.

Die Laureus Stiftung Schweiz mit nun 33 Botschaftern fördert in vier sozialen Projekten jährlich mehr als 10’000 Kinder in der Schweiz.

(SDA)