Marcel Kittel kann an der aktuellen Tour de France ein zweites Mal jubeln © KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

Im Sprint des Feldes gewinnt der Deutsche Marcel Kittel in Troyes im Nordosten Frankreichs die 6. Etappe der Tour de France.Marcel Kittel verwies den Franzosen Arnaud Démare und seinen Landsmann André Greipel auf die Plätze 2 und 3. Kittel hatte am letzten Sonntag in Lüttich schon die 2.