«March for Science» in Neuseeland und Australien gestartet

Der weltweite "March for Science" begann am Samstag in Australien und Neuseeland - hier im Bild: Demonstrierende in Sydney. Sie wehren sich gegen die zunehmende Einschränkung der Wissenschaft. © Keystone/EPA AAP/DAVID MOIR

Zum Auftakt weltweiter Proteste gegen die zunehmende Einschränkung der Wissenschaft und gegen US-Präsident Donald Trump sind tausende Menschen am Samstag in Australien und Neuseeland auf die Strasse gegangen. In Sydney trugen viele Demonstranten weisse Laborkittel.