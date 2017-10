Marco Ventre im Gespräch

Sein bisher drittes Album «Es geht mir gut» hat er bereits 2015 veröffentlicht. Seine Stimme schickt er fast täglich via ORF Radio & TV Kärnten übers Land. Marco Ventre hat alles was es für eine Karriere im Schlagerland Österreich braucht: Joviales Auftreten, ein sympathisches Wesen, Popularität, keine Angst vor Publikumsberührungen und vor allem eine gute Stimme um auf der Bühne auch bestehen zu können. Dass er weiss wie man ganze Hallen, die bis auf dem letzten Platz mit Menschen und voller Erwartungen gefüllt sind, umgeht, beweist er als der Mann, der als erstes rausgeht und die Menschen warmlaufen lässt, bevor die «Starnacht», der «Musikantenstadl» oder das «Musi Open Air» losgehen. Marco machte jahrelang das Warm Up.

Während der ARD Sendung «Immer wieder sonntags» aus dem Europa Park Rust konnten wir mit ihm reden.

Schon vor dem Jahre 2010 sang Marco Ventre in Coverbands vor sieben Jahren wollte er sich aber musikalisch etwas ändern. Marco stellte eine Band zusammen und reichte sein Lied zum ‚«Grand Prix der Volksmusik»‘ ein. Titel: «Sehnsucht war gestern» – aus der Sehnsucht nach der Musik wurde der Sieg beim Vorentscheid in Österreich und der respektable 4. Platz beim internationalen Finale. 2012 folgte das zweite Album und Nominierung für den Amadeus-Award.

Nach Dancing Star Hoch folgt ein Tief

In der ORF Show Dancing Stars holte Marco zusammen mit seiner Tanzpartnerin Babsi Koitz den dritten Platz. Nach dem Höhenflug folgte ein Tal und Marco wurde zum in sich gekehrten Mann. Er meint: «Ich habe mich von vielen Dingen und auch Menschen trennen müssen. Von meinem Vater, meiner Ehefrau, Freunden, der Plattenfirma, dem Traum eine große Fernsehsendung moderieren zu können… Es hat sehr weh getan. Eine harte Zeit. Ich musste den Reset-Knopf drücken. Am Anfang stand der Abschied jetzt beginnt ein neuer Abschnitt meines Lebens.»

2015 folgte sein dritte Album «Es geht mir gut».

Mit dem dritte Album geht es auch wieder aufwärts mit der Schlagerkarriere. Marco meint: «Ich wurde von der Familie, besonders meiner Mutter, meinem Sohn Lucca und meiner Partnerin Babsi und wenigen, aber guten Freunden durch diese Zeit getragen und heute stehe ich da und kann sagen: Alles wunderbar wäre vielleicht übertrieben aber es geht mir gut».

Im Herbst 2017 geht Marco mit seiner Band uns nimmt Titel für ein neues Album auf. Es soll im Frühjahr 2018 erscheinen,

Rückblick

Vor sieben Jahren war Marco Ventre schon bei Radio Melody zu Gast. Im Interview reden wir über die Anfänge als Schlagersänger und auch über Probleme bis es soweit kam.