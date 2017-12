Maria Voskania bittet «Küss mich»

Der Song kommt von ihrem Debütalbum «Magie». Was klingt wie eine klassische Ballade über Liebe ist viel mehr ein Appell an die Selbstliebe. Im neuen Video «Küss mich» von Maria Voskania appelliert sie an alle Mädchen und Frauen, sich selbst zu akzeptieren, wertzuschätzen und auf sich zu vertrauen.

Das Video beginnt mit einem Monolog, der von Marias kleiner Schwester handelt, welche sich des Öfteren hinterfragt. Und auch die Sängerin selbst gibt zu, nicht jeden Tag vor Selbstbewusstsein zu strotzen. Aus diesem Grund findet sie es wichtig, auf die Selbstakzeptanz aufmerksam zu machen: «Ich habe gelernt, zu dem zu stehen, wie und wer ich bin. Und ich wünsche mir, dass jedes Mädchen sich genauso lieben kann. […] Du bist schön, du bist besonders, du bist talentiert, du bist anders und du bist wertvoll. Deine Maria.»