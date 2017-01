Mariah Carey legt am New Yorker Times Square Pannenauftritt hin

Lacht trotz Panne: Mariah Carey bei ihrem Auftritt an Silvester am New Yorker Times Square. © KEYSTONE/EPA/ALBA VIGARAY

Die US-Sängerin Mariah Carey hat sich drastisch zu ihrem verpatzten Silvester-Auftritt auf dem New Yorker Times Square geäussert. «Shit happens! Fröhliches und gesundes Neues Jahr für alle! Auf mehr Schlagzeilen in 2017!», schrieb sie am Sonntag auf Twitter.