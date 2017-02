Marija sitzt im Flugzeug nach Serbien

Die Mutter von Marija hat Urs Bertschinger entsprechend informiert. «Offenbar musste die Ausschaffung jetzt einfach ohne wenn und aber vollzogen werden. Ich habe die Vermutung, dass man den Fall jetzt einfach vom Tisch haben will und sich nicht länger damit beschäftigen will.»

«Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt»

Gestern Abend hat der Anwalt von Marija noch ein superprovisorisches Massnahmenbegehren beim Sicherheits- und Justizdepartement eingereicht. «Darin stand, dass die Ausschaffung von Marija unverzüglich zu stoppen sei», sagt Urs Bertschinger. Auch das Migrationsamt wurde laut Anwalt informiert. Solange noch nicht über dieses Begehren entschieden sei, müsste die Ausschaffung gestoppt werden. «Einen Entscheid habe er noch nicht bekommen. Man hat sich nicht darum gekümmert und darüber hinweg gesetzt. Wir werden wieder einmal vor vollendete Tatsachen gestellt.»

«Das hat nichts mit Fairness zu tun»

Dass eine junge Frau am Montag abgeführt wird und am Dienstag bereits in einem Flugzeug sitze, habe nichts mit Fairness zu tun, findet Urs Bertschinger. «Dagegen kann man sich gar nicht mehr zur Wehr setzen.» Für den Anwalt ist nicht nachvollziehbar, warum man den Entscheid aus dem Liechtenstein für eine Aufenthaltsbewilligung nicht abwarten konnte. «Zweieinhalb Jahre lang hat man Marija nicht ausgeschafft, und jetzt kann man nicht mal mehr auf einen Entscheid warten, der in zwei bis drei Wochen da sein sollte.»

Am Montagmorgen wurde die 17-Jährige bei ihrer Mutter zu Hause abgeholt. Nun wurde die Ausschaffung vollzogen. René Hungerbühler vom St.Galler Migrationsamt sagte bereits am Montag, dass der Rekurs des Anwaltes keine aufschiebende Wirkung habe. «Marija kann den Entscheid des Rekurses nicht in der Schweiz abwarten».

Marija zurückzuholen könnte schwierig werden

Marijas Mutter muss nun ihre Rückführung in die Schweiz in die Hand nehmen. Anwalt Urs Bertschinger hat noch eine offene Anfrage im Ländle. «Ich habe auf dem Ausländeramt im Leichtenstein für Marija angefragt, ob sie nicht als Touristin anwesend sein dürfte, solange das Gesuch für die Au-Pair-Stelle noch offen ist.» Aber auch hier könnten die Ämter der Sarganserin Steine in den Weg legen.

Ein Einreiseverbot für den Schengenraum kann über Ausgeschaffte verhängt werden. «Dieses wird wahrscheinlich noch kommen und damit könnte Marija auch in die Nachbarländer nicht mehr einreisen, auch nicht mehr als Touristin.» Sollte Marija die Au-Pair-Stelle dann erhalten, müsste ein Gesuch eingereicht werden, um das Einreiseverbot wiederum aufzuheben. «Das ist alles wieder mit Umtrieben verbunden, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach abwarten konnte.»

