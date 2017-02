Marija sitzt in Ausschaffungshaft

Vergeblich hat Marija Milunovic aus Sargans und ihre Freunde vom Fussballclub Balzers um das Bleiberecht in der Schweiz gekämpft. Am Montag Morgen nun die Hiobsbotschaft. «Die 17-Jährige wurde am Morgen früh bei ihrer Mutter zu Hause von der Polizei abgeholt», bestätigt ihr Anwalt eine Meldung von 20 Minuten. Sie soll zu ihrem Vater nach Serbien überstellt werden.

Marija hat eine Familien-Praktikumsstelle im Fürstentum Liechtenstein zugesagt bekommen. Damit sie die Aufenthaltsbewilligung im Ländle erhält, musste sie verschiedene Papiere und einen gültigen Pass vorlegen. «Am 16. Januar ist sie mit ihrer Mutter aus der Schweiz nach Serbien ausgereist. Fünf Tage später ist sie als Touristin wieder eingereist», sagt ihr Anwalt Urs Bertschinger. «Das sie jetzt in Ausschaffungshaft sitzt ist völlig rechtswidrig.»

Gegen die Ausschaffung zu ihrem Vater nach Serbien hatte sich die junge Frau gewehrt. «Marija erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater, der sie misshandelt hat. Das St.Galler Migrationsamt ist auf diese Faktenlage nie eingegangen.» Sie hatte sich innerhalb von kurzer Zeit im St.Galler Oberland integriert hat, gut Deutsch gelernt und sogar eine Lehrstelle im Spital in Glarus gefunden. Doch daraus wurde nichts, weil ihr die Aufenthaltsbewilligung fehlte.

Zuletzt befand sie Marija im 10. Schuljahr. Die Papiere für einen Au-Pair-Aufenthalt hat ihr Anwalt inzwischen zusammen. «Ich bin überzeugt, das Fürstentum Liechtenstein hätte nur noch etwa zwei Wochen gebraucht für die Arbeitsbewilligung.» Entsprechend kann Bertschinger die Situation kaum fassen. «Es ist nicht nachvollziebar, warum das Migrationsamt so regaiert.» Bertschinger hat zudem keine Ahnung, wo sich die 17-Jährige zurzeit in Haft befindet.

Beim St.Galler Migrationsamt bestätigt René Hungerbühler Marijas Verhaftung: «Frau Milunovic wurde in Ausschaffungshaft genommen. Damit wird die rechtskräftige Wegweisung vollzogen.» Auch ein Rekurs des Anwalts hat gemäss Medienberichten keine aufschiebende Wirkung.

