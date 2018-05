Mario Balotelli kehrt ins Nationalteam zurück

Balotelli hat in dieser Saison für Nice in bisher 27 Einsätzen in der Meisterschaft 18 Tore erzielt.

Neben Balotelli, der im November 2014 unter Antonio Conte letztmals zum Kreis der Nationalmannschaft gehört hat, holt Mancini mit Domenico Criscito einen weiteren mehrjährigen Nationalspieler zurück. Der 31-jährige Aussenverteidiger war 2010 unter Marcello Lippi WM-Teilnehmer und absolvierte zwischen 2009 (Debüt gegen die Schweiz) und 2014 insgesamt 22 Länderspiele für Italien. Zuletzt war Criscito bei Zenit St. Petersburg Captain unter Mancini.

Italien trifft beim Debüt von Mancini am 28. Mai in St. Gallen auf WM-Teilnehmer Saudi-Arabien. Danach folgen Testspiele in Nizza gegen Frankreich (1. Juni) und in Turin gegen die Niederlande (4. Juni).

(SDA)