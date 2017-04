Botta plant Mahnmal auf Deponie

Mario Botta stellt in Bonfol JU sein monumentales Land Art-Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Chemiemüll-Deponie vor. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Tessiner Architekt Mario Botta will auf der sanierten Chemiedeponie in Bonfol JU ein Mahnmal errichten. In das Monument soll eine 200 Meter lange und 12 Meter hohe Mauer der Sanierungskonstruktion integriert werden.