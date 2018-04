Mario & Christoph «Grenzenlos»

Mario & Christoph gelingt es spielend, moderne Sounds und klassische Schlagerelemente elegant zu verbinden. „Grenzenlos“ ist dabei ein gutgelaunter Dicofox, der nicht nur textlich mit der Liebe zu tun hat, sondern auch in Sound und Rhythmik zum Tanzbein schwingen animiert. Der Refrain hat es ebenfalls in sich! Er ist eingängig und melodisch, geht direkt ins Ohr und ist sofort mitsingbar. Das Lied ist ein zündender Party-Schlager mit Hitqualitäten. Und weil das gekonnte Tanzen hier im Mittelpunkt steht, wurde auch noch ein pulsierender Disco-Remix mitproduziert, der mit seiner Energie die Tanzflächen in Sekundenschnelle füllen wird. «Grenzenlos» ist der perfekte Anheizer zum kommenden Album, das – wie man hören kann – wahrhaft Grosses erwarten lässt. (Chorus ProMedia)