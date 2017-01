Mario Leitgeb verlässt den FCSG

Mario Leitgeb stiess im letzten Winter zu den Espen. In der Rückrunde 15/16 spielte er 14 Mal im grün-weissen Dress. Dabei gelang ihm ein Tor. Trotzdem waren viele überrascht, als Leitgebs Halbjahres-Vertrag im Sommer um ein Jahr verlängert wurde. Wieso, wissen wohl nur die Verantwortlichen. In der Hinrunde 16/17 war Leitgeb keine Minute mehr für die St.Galler auf dem Platz. Vor kurzem wurde er in die zweite Mannschaft abgeschoben.

Nun wechselt Leitgeb zurück in die erste Bundesliga Österreichs. Beim Wolfsberger AC unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2018. «Mario Leitgeb soll seine strategischen Fähigkeiten und seine Leaderfähigkeiten in die Mannschaft einbringen. Wir erwarten uns Stabilität in der Defensive und Kreativität in der Offenisve», lässt sich Heimo Pfeifenberger, Trainer des Wolfsberger AC, auf der Vereinsseite zitieren. Leitgeb selber sagt: «Der WAC ist ein Verein, der seit Jahren sehr gut arbeitet und sich in der Bundesliga etabliert hat. Ich freue mich, dass ich ein Teil dieses Vereins sein kann.»

Mario Leitgeb spielte vor seinem Engagement bei St.Gallen bereits in Österreich beim FK Austra Wien und dem SV Grödig.

