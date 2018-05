Mario Steffen – Königreich der Herzen

Mario Steffen ist musikalisch reifer geworden, bringt sich mehr als je zuvor in seine Songauswahl mit ein und lässt so die Hörerinnen- und Hörer ganz nah an ihm dran sein. Mit «Königreich der Herzen» läutet er sozusagen eine neue Mario Steffen-Ära ein, die noch nie persönlicher, echter und ehrlicher war. Seine textlichen Ideen wurden von seinem Autorenteam in Worte gefasst und seine musikalischen Wünsche 1 zu 1 umgesetzt.

Was 2004 begann, entwickelte sich bis heute zu einer kleinen Erfolgsstory. Mario Steffen fiel nicht über Nacht vom musikalischen Himmel, sondern sang sich von den kleinen Bühnen zu den großen Events. Dieser musikalische Weg machte ihn zu einem Künstler der lernte, kleine Enttäuschungen auch mal weg zu stecken und Erfolge zwischendrin auch einfach mal in Ruhe zu geniessen.

«Vom Schlager nur das Beste» ist eine seiner Bühnenslogans! Diese Aussage verpflichtet und ist für Mario Steffen die Messlatte, die er sich ganz persönlich setzte. Er möchte seine Fans immer wieder auf’s Neue überzeugen und musikalisch verwöhnen. Mit «Königreich der Herzen» hat er dafür die besten Chancen. (wörle-musicland)