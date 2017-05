Mit Mark Forster kommt einer der momentan angesagtesten deutschen Popstars zu uns in die Schweiz. Am Samstag, 18.11.2017 spielt der deutsche Chartstürmer (bekannt von Hits wie “Wir sind gross”, “Chöre” oder “Sowieso”) in der Halle 622 in Zürich. Der Vorverkauf der Tickets startet am Montag, 29.05.2017 um 09 Uhr.