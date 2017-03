Mark Streit mit Pittsburgh siegreich

Pittsburghs Sidney Crosby traf gegen New Jersey zweimal © KEYSTONE/AP/GENE J. PUSKAR

Mark Streit kommt in der NHL mit Pittsburgh zu einem 6:4-Erfolg zuhause gegen New Jersey. Superstar Sidney Crosby trifft zweimal, einmal nach Vorarbeit des Berners.15 Sekunden vor Ende des ersten Drittels gingen die Pittsburgh Penguins im Powerplay zum zweiten Mal in Führung.