Marko Muslin kehrt zum FC Wil zurück

«Ich freue mich, zurück in meiner Heimat zu sein. Mit meiner Erfahrung und Motivation möchte ich den FC Wil 1900 zurück zum Erfolg führen», wird Marko Muslin in einer Mitteilung zitiert. Der 32-jährige französisch-serbische Doppelbürger hat beim FC Wil 1900 einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Zuletzt spielte er als direkter Gegner mit dem FC Wohlen in der Challenge League.

Dritter Anlauf beim FC Wil

Marko Muslin ist den langjährigen Wiler Fans genauestens bekannt. Bereits von 2009 bis 2011 und von 2012 bis 2015 spielte er für den Ostschweizer Club. «Er gehörte zu den Publikumslieblingen», schreibt der FC Wil 1900. Seine Erfahrung soll der Mannschaft nun Stabilität verleihen. Muslin hat in seiner Vergangenheit beim FC Wil 188 Pflichtspiele absolviert und ist damit Rekordspieler.

Wichtiger Schritt bei Zusammenstellung des neuen FC Wil

Die Clubführung um Präsident Roger Bigger bezeichnet die Verpflichtung von Muslin als wichtigen Schritt bei der Zusammenstellung des neuen FC Wil. «Marko ist eine Integrationsfigur und ein Spieler, der für die Werte des FC Wil 1900 steht», wird Roger Bigger zitiert.

Da der FC Le Mont frühzeitig den Ausstieg aus der Challenge League bekannt gab, ist dem FC Wil ein Startplatz in der Challenge League für die nächste Saison garantiert.

(enf)