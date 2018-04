Markus Anfang wird Trainer in Köln

Anfang folgt auf Stefan Ruthenbeck, der die Verantwortung für die Mannschaft im letzten Dezember nach der Entlassung von Peter Stöger übernommen hat.

Anfang ist gebürtiger Kölner. Als Spieler war er in der Bundesliga für den MSV Duisburg, den 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf tätig. Bei Holstein ist er seit September 2016 Cheftrainer. Mit den Norddeutschen schaffte er in der vergangenen Saison die Promotion in die 2. Bundesliga und kämpft nunmehr um den Aufstieg in die 1. Liga.

Köln liegt als Tabellenletzter vier Runden vor Schluss neun Punkte hinter dem Drittletzten Freiburg zurück. Der 16. Rang berechtigt zur Teilnahme an der Barrage gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga.

